В Украине 26 млн. граждан находятся за чертой бедности

В Украине 26 миллионов граждан находятся за чертой бедности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК.

«Мы основывались на простых цифрах. Мы взяли среднюю заработную плату, которую получают украинцы, посчитали потребительскую корзину, которую предлагает правительство, и все, кто получает меньше, чем средняя заработная плата и потребительская корзина, – это люди, живущие за чертой бедности», – сказал М.ЯКИБЧУК.

По его словам, на сегодняшний день 26 млн. украинцев имеют доход, который меньше, чем сумма потребительской корзины, предлагаемая правительством.

Кроме того, представитель профсоюзов отметил, что правительство считает количество людей, живущих за чертой бедности, согласно данным о количестве тех, кто обратился за предоставлением права на льготы. «Правительство берет тех, кто обращается за льготами, – значит, они бедные, потому что не могут себя обеспечить», – отметил М.ЯКИБЧУК. Если делать подсчеты таким образом, то за чертой бедности в Украине живет 16 млн. человек.

М.ЯКИБЧУК также сообщил, что на сегодняшний день суммарная стоимость потребительской корзины, утвержденной властями, при нынешних ценах составляет 1567 грн. в месяц на одного работоспособного человека. «То есть, по логике правительства, именно эта цифра должна считаться чертой бедности, – рассуждает представитель профсоюзов. – В то же время прожиточный минимум на одного человека в среднем по стране установлен на уровне 626 грн., для работоспособных лиц – 669 грн., а минимальная заработная плата – 650 грн.».

Если взять за основу достаточные для здоровой жизни нормы питания и полноценное удовлетворение других потребностей, то потребительская корзина, по подсчетам Национального форума профсоюзов, обойдется в 3587 грн. на одного человека в месяц. М.ЯКИБЧУК отметил, что для своих подсчетов форум использовал данные Министерства здравоохранения о количестве продуктов, которые человек должен употреблять ежемесячно для обеспечения нормальной жизнедеятельности.

М.ЯКИБЧУК также сообщил, что форум передал Кабинету Министров Украины собственную программу действий по преодолению бедности. По его словам, если одновременно простимулировать создание рабочих мест и обновление производства, то вполне реально, что предприятия повысят зарплаты работникам как минимум до 1567 грн.