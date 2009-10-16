Бельгия выступает за либерализацию визового режима с Украиной

Бельгия выступает за последующую либерализацию визового режима с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Бельгии Ив ЛЕТЕРМ после встречи со своим украинским коллегой Петром ПОРОШЕНКО.

«Мы хотим, чтобы больше украинцев приезжали в Бельгию и больше бельгийцев – в Украину», - сказал он. «И в этом контексте последующие шаги по упрощению визового режима очень важны», - добавил глава МИД Бельгии.

В свою очередь министр иностранных дел Украины П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что сегодня в ходе встречи со своим бельгийским коллегой они обсудили пакет вопросов, в том числе вопрос евроатлантической интеграции Украины. П.ПОРОШЕНКО убежден, что сегодня можно констатировать, что Бельгию можно зачесть в состав еврооптимистов» в отношении евроатлантических перспектив Украины. Также, по словам П.ПОРОШЕНКО, речь шла об оптимизации визового режима между Украиной и Европейским Союзом. П.ПОРОШЕНКО сообщил, что попросил своего бельгийского коллегу активизировать переговоры в отношении введения безвизового режима, а также – как первый шаг переговоров в отношении безвизового режима – в отношении расширения категории украинских граждан, которым виза выдается бесплатно.

Кроме того, стороны обсудили вопрос председательства Бельгии в Европейском Союзе в первом квартале следующего года. В том числе шла речь и о мартовском саммите Украина-ЕС, который будет проходить в рамках этого председательства.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима 18 июня 2007 года. Оно вступило с 1 января 2008 года. В то же время, по информации МИД Украины, Бельгия на сегодня является одной из стран - членов ЕС, которые чаще всего отказывают украинским гражданам в предоставлении виз.