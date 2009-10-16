Украина и Бельгия подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания соглашения между Министерством труда и социальной политики Украины и Федеральной государственной службой социального обеспечения Королевства Бельгия состоялась в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Бельгии Германа Ван РОМПЕЯ.

С украинской стороны соглашение подписал министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО, с бельгийской – вице-премьер-министр, министр по вопросам социальных дел, здравоохранения и уполномоченная по вопросам социальной интеграции Бельгии Лоретт ОНКЕЛИНКС.

Как отмечалось во время церемонии, соглашение подписывается во исполнение “дорожной карты” между Украиной и Бельгией, подписанной в прошлом году.