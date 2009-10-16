Денисова: центры занятости трудоустроили 0,5 млн. человек

Сокращение в 2 раза с начала текущего года числа зарегистрированных в центрах занятости Украины произошло в результате того, что людям были предоставлены новые места работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА, комментируя данные Госкомстата.

Она сообщила, что с начала года было трудоустроено через центры занятости почти полмиллиона человек.

“Они пошли на работу. Мы их научили специальностям, которые стали пользоваться спросом”, - сказала она.

Кроме того, Л.ДЕНИСОВА сообщила, что те люди, которые оказались в ситуации “частичной безработицы”, не регистрировались в центрах занятости, однако в результате выполнения государственных программ снова перешли на полную занятость.

“Люди просто не вышли на рынок труда, а остались работать на тех же предприятиях. И поскольку мы компенсировали то время простоя работодателю, он удержал их на рабочих местах”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, по информации Госкомстата, в Украине на 10 рабочих мест претендуют 75 человек.

С начала года количество безработных украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, уменьшилось на 40% – до 558,7 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).

На 1 сентября т.г. потребность предприятий в работниках на замещение свободных должностей составляла 74,2 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 86,5 тыс. человек).