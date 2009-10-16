Средняя зарплата в Польше выросла

Средняя зарплата в Польше в сентябре составила около 3 280 злотых (около 1,130 долларов по курсу 2,9 злотых за доллар), что на 3,3% больше показателя сентября прошлого года и на 0,4% больше, чем в августе т.г.

Об этом кореспонденту УНИАН в Польше сообщили в Государственном комитете статистики.

При этом отмечается, что эксперты, опрошенные РАР, прогнозировали рост зарплаты на уровне 2,8% год к году и 0,6% месяц к месяцу.