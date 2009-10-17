Траты богатых американцев выросли на 29%

Обеспеченные жители США за три последних месяца этого года потратили в среднем на 29% больше денег по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование компании Stevens. По данным последнего, траты каждого из более тысячи опрошенных американцев с годовым доходом от 228,8 тыс. долл. превысили 18 тыс. долл. с июля по сентябрь, в то время как в прошлом году этот показатель равнялся 14 тыс. долл., сообщает «Газета.Ru».