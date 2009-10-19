С 1 октября пенсионные выплаты увеличились на 600 млн. грн.

С 1 октября 2009 г. объем пенсионных выплат в связи с повышением минимальной заработной платы увеличился почти на 600 млн. грн. – до 13,9 млрд. грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства труда и социальной политики, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, данное повышение пенсии предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта 2009 г. №198 „Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан”.

В сообщении отмечается, что завершается выплата пенсий за октябрь. Так, по состоянию на 16 октября выплата пенсий профинансирована в сумме 10,4 млрд. грн., то есть на 75%.

Средний размер пенсии по Украине на 1 октября составил 946 грн. Размер минимальной пенсионной выплаты для неработающих пенсионеров составил 572,4 грн.

В пресс-службе Минтруда отметили, что выплата пенсий проводится в соответствии с утвержденными графиками выплаты пенсий.

Как сообщал УНИАН, постановлением правительства от 11 марта 2009 г. №198 „Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан” предусмотрена выплата надбавок к пенсиям в связи с повышением минимальной заработной платы.