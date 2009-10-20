РФ выделила 130 млн. долл на вакцину против гриппа А/H1N1

Россия выделила 4 млрд. рублей (около 130 млн. долларов) на закупку 43 млн. доз вакцины против гриппа А/H1N1 .

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства России по итогам заседания президиума правительства РФ.

«Подписано постановление правительства о закупке в 2009 году вакцин для предупреждения распространения гриппа А/H1N1 на территории Российской Федерации», - сказал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

В свою очередь, первый вице-премьер России Виктор ЗУБКОВ отметил: «Мы сможем закупить, сначала произвести, а потом закупить почти 43 млн. доз противогриппозной вакцины. Эти объемы позволят нам привить каждого третьего нашего жителя», то есть всех россиян, относящихся к группам риска: работники медицинских учреждений, социального обеспечения, дети, студенты, военнослужащие, транспортники, связисты.

В.ЗУБКОВ сообщил, что производство вакцины будет осуществляться на предприятиях в Уфе, Якутске, Санкт-Петербурге. По его словам, серийное производство и закупка вакцины начнется сразу после завершения клинических испытаний, то есть в начале ноября.