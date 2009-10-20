В Украине обесточенными остаются еще 61 населенный пункт

На сегодняшний день без электроснабжения остается еще 61 населенный пункт в двух областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, во Львовской обесточены 59 населенных пункта, в Ивано-Франковской - 2 населенных пункта.

Как сообщал УНИАН, 13-14 октября в результате непогоды и из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач, в частности, порывов ветра, на западе - дождя и мокрого снега, в 12 областях произошло обесточивание почти 1,2 тыс. населенных пунктов.