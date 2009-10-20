ВР не поддержала госрегулирование цен на ряд потребтоваров

Верховная Рада не поддержала проект постановления «О государственном регулировании цен на потребительские товары, имеющие существенное социальное значение для населения».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 211 (при необходимых 226 – УНИАН) из 425 народных депутатов Украины, зарегистрированных в зале.

Данным проектом постановления предусматривалось, что правительство должно безотлагательно утвердить перечень таких потребительских товаров, на которые должны быть установлены государственные фиксированные цены. Также предусматривалось обеспечить постоянный мониторинг цен на потребительские товары, имеющие существенное социальное значение для населения, а также оперативный анализ ценовой ситуации на потребительском рынке и внесение соответствующих изменений в перечень товаров.