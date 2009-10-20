ВР не приняла постановление о правах граждан на труд и его оплату

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О недопущении нарушений прав граждан на труд и оплату труда в условиях финансово-экономического кризиса».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 47 (при необходимых 226 – УНИАН) из 400 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным проектом постановления предусматривалось «считать недопустимым нарушение прав граждан на труд и оплату труда» путем остановки производства, сокращения численности работников предприятий, уменьшения размеров оплаты труда таких работников, принуждения их к оформлению отпусков без сохранения зарплаты.

Правительству, Фонду госимущества Украины, органам местного самоуправления предлагалось в случае выявления нарушения трудовых прав работников приватизированных предприятий принимать меры к расторжению договоров купли-продажи таких предприятий и возвращения их в государственную или коммунальную собственность.

Также проектом постановления предусматривалось, что Генеральная прокуратура Украины должна обеспечить системный надзор за соблюдением трудовых прав граждан, и в случае их нарушения «безотлагательно принимать меры прокурорского реагирования».