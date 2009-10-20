Лавринович надеется на подписание закона

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ надеется, что Президент Виктор ЮЩЕНКО подпишет закон о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-спикер заявил в интервью журналистам в парламенте.

«Я надеюсь, что глава государства не будет долго медлить с рассмотрением данного закона и поставит свою подпись под ним», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, если у Президента появятся какие-то замечания к данному закону, то ВР оперативно их рассмотрит.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, Верховная Рада Украины приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.