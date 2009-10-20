Путин против увеличения финансирования социальной сферы

Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает против дальнейшего увеличения финансирования социальной сферы страны без увязки с модернизацией в здравоохранении и образовании, передают РИА Новости.

Выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам регионального развития, премьер заявил, что достижения прошлых лет во многом базируются на возросших финансовых ресурсах, которые были использованы для улучшения ситуации в социальной сфере.

"Но сегодня возможности улучшать ситуацию за счет механического накачивания расходов практически исчерпаны, и не только потому, что мы должны максимально ответственно подходить к росту ассигнований. Главное - без проведения системных преобразований дальнейшее увеличение финансирования просто бессмысленно", - сказал Путин.