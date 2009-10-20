КМУ рассмотрит требования участников акции протеста профсоюзов

Правительство завтра на заседании рассмотрит требования участников Всеукраинской акции протеста профсоюзов.

Об этом говорится на размещенной на Правительственном портале повестке дня заседания Кабинета министров.

По этому вопросу будет докладывать министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

Кроме того, в первом блоке вопросов правительство планирует заслушать информацию министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА о задолженности главных распорядителей бюджетных средств за потребленную электрическую энергию и использованный природный газ.

Кроме того, Кабмин планирует рассмотреть два законопроекта: “О внесении изменения в статью 13 закона Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства”, а также “О запрещении ликвидации, перепрофилирования, отчуждения и передачи в аренду оздоровительных заведений для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом”.

Также Кабинет министров планирует на завтрашнем заседании принять решение, касающееся улучшения пенсионного обеспечения членов семей шахтеров, смерть которых наступила вследствие профзаболевания.

Предусматривается, что Министерство топлива и энергетики представит на рассмотрение Кабмина Концепцию развития, модернизации и переоснащения газотранспортной системы Украины на 2009-2015 годы.