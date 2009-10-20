Рада приняла закон о моратории цен на лекарства

Верховная Рада Украины приняла закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

«За» проголосовали 242 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законом предусмотрено на период финансового кризиса установить мораторий на повышение цен на все виды лекарств и лекарственных препаратов отечественного и зарубежного производства до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учеников.

Также законом предусмотрено, что лекарственные препараты отечественного производства реализуются по ценам, регулируемым государством, лекарственные препараты зарубежного производства по ценам, сложившимся по состоянию на 1 июля 2008 года.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

В то же время парламент не поддержал проект постановления «О государственном регулировании цен на потребительские товары, имеющие существенное социальное значение для населения».

За данное решение проголосовали 211 (при необходимых 226 – УНИАН) из 425 народных депутатов Украины, зарегистрированных в зале.

Данным проектом постановления предусматривалось, что правительство должно безотлагательно утвердить перечень таких потребительских товаров, на которые должны быть установлены государственные фиксированные цены. Также предусматривалось обеспечить постоянный мониторинг цен на потребительские товары, имеющие существенное социальное значение для населения, а также оперативный анализ ценовой ситуации на потребительском рынке и внесение соответствующих изменений в перечень товаров.

Также Рада не поддержала проект постановления «О недопущении нарушений прав граждан на труд и оплату труда в условиях финансово-экономического кризиса «за» проголосовали только 47 (при необходимых 226 – УНИАН) из 400 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным проектом постановления предусматривалось «считать недопустимым нарушение прав граждан на труд и оплату труда» путем остановки производства, сокращения численности работников предприятий, уменьшения размеров оплаты труда таких работников, принуждения их к оформлению отпусков без сохранения зарплаты.

Правительству, Фонду госимущества Украины, органам местного самоуправления предлагалось в случае выявления нарушения трудовых прав работников приватизированных предприятий принимать меры к расторжению договоров купли-продажи таких предприятий и возвращения их в государственную или коммунальную собственность.

Также проектом постановления предусматривалось, что Генеральная прокуратура Украины должна обеспечить системный надзор за соблюдением трудовых прав граждан, и в случае их нарушения «безотлагательно принимать меры прокурорского реагирования».