Королевская: Повышение "минималки" уведет экономику в тень

Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ (БЮТ) заявляет, что реализация в полном объеме новопринятого Закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» приведет к еще большей тенезации украинской экономики, массовым сокращениям рабочих мест и гиперинфляции.

Об этом говорится в комментарии Н.КОРОЛЕВСКОЙ, переданном УНИАН пресс-службой депутата.

Во-первых, отмечает парламентарий, вследствие реализации данного закона, фонд заработной платы предприятий в целом по стране увеличится до 20%. «Это непосильный рост нагрузки для украинского бизнеса, находящегося и без того в трудных условиях: отсутствие оборотных средств, недоступные кредиты и падающий спрос на продукцию. Предприятиям станет невыгодно принимать людей на работу легально из-за необходимости выплаты высоких зарплат. Увеличится количество тех, кто будет работать без оформления, без записи в трудовой книжке, без социальной защиты. При существующем несовершенстве украинского законодательства, большинство предприятий уйдет в тень, чтобы выжить. Зарплаты в конвертах, суммы которых будут ниже официальных минимумов, и бесправие неоформленных работников – прямое следствие непродуманного принятия этого закона Верховной Радой. Часть предприятий будут вынуждены закрыться. Их сотрудники окажутся на улице», - прогнозирует Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Во-вторых, отмечает депутат, в бюджете в этом году, по оценкам экспертов, необходимо дополнительно выделить около 8 миллиардов гривень на реализацию этого закона, а в следующем – не менее 70. Как заявляет Н.КОРОЛЕВСКАЯ, «эти деньги можно либо напечатать, что вернет нас во времена гиперинфляции 90-х, либо провести массовые увольнения среди работников бюджетной сферы. Этого нельзя допустить ни в коем случае».

В целом, по ее мнению, реализация данного закона приведет к падению реальных доходов украинцев. «Расплачиваться за популистские предвыборные обещания будут простые граждане страны. Те, кто и так понес серьезные убытки в результате мирового экономического кризиса», - отмечает депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ согласна с тем, что украинцы должны быть максимально социально защищены. «Но социальная защита должна быть реальной. Нам необходимо обеспечить адресную социальную помощь нуждающимся, что уже заложено в проекте бюджета на 2010 год», - отмечает депутат.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

Комментируя принятие этого закона, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК заявил, что из-за увеличения минимальной заработной платы нужно будет сократить 45% работников бюджетной сферы.

По его словам, повысить минимальную зарплату в условиях кризиса можно только благодаря сокращению работников на предприятиях и осуществлению «уравниловки в оплате труда». По мнению В.МАТВИЙЧУКА, это приведет к банкротству ряда предприятий.

Правительство намерено рекомендовать Президенту ветировать этот закон о повышении социальных стандартов.