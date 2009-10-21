Стихия нанесла Львовской области убытков на 14 млн. грн.

Мощный циклон с Балкан, который 13-16 октября прошел над территорией Львовской области, нанес регион убытков на сумму 14 млн. грн., сообщил УНИАН глава облгосадминистрации Николай КМИТЬ.

«Больше всего пострадали энергетики - свыше 6 млн. грн. ущерба причинено ОАО «Львовобленерго», остальное – убытки Львовской железной дороги, убытки коммунальщиков области превышают 500 тыс. грн.», - сообщил Н.КМИТЬ.

По сообщению ОАО «Львовобленерго», на сегодня без электроснабжения остаются 34 населенных пункта полностью и 17 населенных пунктов частично в шести районах области.

По данным ОАО «Укртелеком», 24 населенных пункта в трех районах области находятся без связи.

Как сообщал УНИАН, в результате ненастья 13-16 октября во Львовской области были обесточены около 700 населенных пунктов; нескольких райцентров и Львов остались без водоснабжения.

14 октября в горных районах Львовской области выпал снег высотой до 25 см, в последний раз такие снегопады в области в октябре наблюдались в 1997 году.

При этом 26 октября 1997 года во Львовской области было зафиксировано выпадение снега высотой 19 см, а до этого снег шел пять суток подряд.