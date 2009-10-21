Изменен номер телефона контакт-центра Пенсионного фонда Украины

В связи с изменением порядка набора междугородных, международных и мобильных номеров с 14 октября номер контакт-центра Пенсионного фонда Украины с 8-800-503-7-530 изменен на 0-800-503-753.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

С этого времени вместо «8» в начале номера следует набирать «0». Обратите внимание, что номер сократился на одну цифру и стал шестизначным, то есть последнюю цифру номера набирать не нужно.

Контакт-центр Пенсионного фонда Украины работает: в рабочие дни - с 8.00 до 20.00, в субботу - с 8.00 до 14.00, воскресенье – выходной день.