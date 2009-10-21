ВР одобрила пути реформирования здравоохрания

Верховная Рада Украины приняла постановление «О Рекомендациях парламентских слушаний на тему: «Пути реформирования здравоохранения и медицинское страхование в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, за документ проголосовали 343 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В рекомендациях отмечается, что здоровье населения Украины находится на критически низком уровне. Показатели смертности населения Украины в 2-4 раза превышают аналогичные показатели стран Европейского Союза, а темпы углубления демографического кризиса угрожают национальной безопасности Украины.

В рекомендациях отмечается, что в 2009 году уровень финансирования медицинской отрасли уменьшился до 2,9% ВВП, государственным бюджетом на 2009 год предусмотрено финансирование отрасли в сумме 29,96 млрд. грн., что почти вдвое меньше минимальной потребности, которая по расчетам Министерства здравоохранения Украины, составляет 56 млрд. грн.

Государственное финансирование здравоохранения в 2009 году, в расчете на душу населения, составляет 90 долларов США, что в 60 раз меньше, чем в Соединенных Штатах, в 40-30 раз меньше, чем в странах Евросоюза и в 7-12 раз меньше, чем у ближайших соседей Украины - Молдовы, Беларуси, России и Польши.

Оплата труда медиков в Украине почти вдвое меньше, чем в промышленности. Так, в апреле 2009 года средняя заработная плата в отрасли составляла 1155 грн. (в промышленности — 1886 грн., в образовании — 1436 грн.).

В рекомендациях отмечается, что введение в Украине системы обязательного медицинского страхования является необходимым шагом для улучшения здоровья и жизни населения. Также отмечается, что при формировании государственного бюджета на 2010 год и в будущем необходимо предусматривать увеличение государственных ассигнований на здравоохранение в объеме не меньше 5% ВВП.

Также ВР рекомендует правительству способствовать законодательному урегулированию вопроса, касающегося установления медицинским работникам надбавок за выслугу лет, добросовестный труд, выплаты помощи на оздоровление и доплаты в размере 25% должностного оклада за работу в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности.

Кроме того, парламент рекомендует правительству предусмотреть изменения в действующие законодательные и нормативно-правовые акты относительно установления медицинским работникам надбавки за выслугу лет ежемесячно в процентах к должностному окладу в зависимости от стажа медицинской работы (свыше 3 лет – 10%; свыше 10 лет – 20%; свыше 20 лет – 30%).