Ситуация на отечественном рынке труда стабилизировалась

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Украины Павел РОЗЕНКО заявляет, что ситуация на отечественном рынке труда постепенно стабилизируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.РОЗЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На сегодняшний день на учете в Государственном центре занятости находится 534 тысячи человек, а в пик кризиса было около 930 тысяч. Это свидетельствует о том, что ситуация на рынке труда не только стабилизируется, но и имеет позитивную динамику», - сказал П.РОЗЕНКО.

Заместитель министра также сообщил, что в настоящее время на условиях неполной занятости работает около миллиона граждан, и этот показатель сокращен на 25% по сравнению с началом кризиса, когда на неполный рабочий день были переведены 1,3 миллиона граждан.

По словам П.РОЗЕНКО, в настоящее время также на 70% сократилось количество граждан, которые находятся в административном отпуске. «В начале кризиса в административных отпусках находились 1,1 миллиона граждан, а сегодня это количество сократилось до 340 тыс. человек.

Заместитель министра также отметил, что в январе-июне уровень безработицы сократился до 9% против 9,5% в начале года.