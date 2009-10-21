Волынец: повышение соцстандартов приведет к массовым сокращениям

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Михаил ВОЛЫНЕЦ заявляет, что вступление в силу закона о повышении социальных стандартов, принятого Верховной Радой, может привести к массовому сокращению рабочих мест.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом он сказал на брифинге в Доме правительства.

«Сейчас работодатели, пользуясь этой ситуацией, заявляют, что они хотят определиться: могут ли они поднять заработную плату, или нет. Если они не могут определиться, значит, они предложат сократить рабочие места», - отметил М.ВОЛЫНЕЦ и добавил: «Если идет угроза массового сокращения рабочих мест, - для профсоюзов это наихудшее».

В то же время М.ВОЛЫНЕЦ подчеркнул, что профсоюзы должны работать с работодателями прогнозируемо, в частности что касается вопросов оплаты труда. «В данном случае предложение исходит от политиков, позиция профсоюзов была полностью проигнорирована», - отметил он.

Кроме того, по словам председателя Конфедерации свободных профсоюзов, новый закон о социальных стандартах предусматривает повышение заработной платы не только для работников бюджетной сферы, но и для всех работающих граждан. «Таким образом, минимальная заработная плата, согласно решению отраслевых соглашений, умножается на коэффициент 1,2, то есть добавляется 20%, это должно быть минимальным уровнем оплаты труда первого разряда, затем эта скорректированная минимальная зарплата с дополнением 20-ти процентов умножается на коэффициенты сетки тарифных ставок и окладов с 1 по 25 разряды», - объяснил М.ВОЛЫНЕЦ.

При этом председатель Конфедерации свободных профсоюзов отметил, что правительство запланировало с 1 января 2010 года поэтапное экономически обоснованное увеличение в 5 раз прожиточного минимального уровня и минимальной зарплаты.

М.ВОЛЫНЕЦ отметил, что на данном этапе для профсоюзов важно разработать конкретные шаги выхода из проблемной ситуации по социальной защите работников. «В первую очередь - очень важно, что данный вопрос рассмотрен с участием премьер-министра и правительства - провести консультации в группах, и на национальном совете наработать конкретные предложения и подать их в парламент – это будет лучше всего, и сделать это публично, а мы, профсоюзы, донесем до каждого трудового коллектива», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

Справка УНИАН. В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.