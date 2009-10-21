Кабмин одобрил Концепцию проведения пенсионной реформы

Кабинет Министров Украины одобрил Концепцию дальнейшего проведения пенсионной реформы.

Это предусмотрено распоряжением правительства №1224-р от 14 октября 2009 года, размещенным на официальном сайте Кабмина.

Планируется, что данная концепция будет реализована в течение 2010-2017 годов в два этапа. На первом этапе (2010-2013 гг.) будет устранена диспропорция в размерах пенсий, назначенных в разные годы, внесены законодательные предложения о сокращении необоснованных льгот по уплате страховых взносов, а также ликвидированы диспропорции в пенсионном обеспечении граждан, которым установлены особые условия пенсионного обеспечения, осуществлен поэтапный переход к единым правилам назначения пенсий, обеспечены прозрачность и прогнозируемость пенсионной системы и механизмов управления ею, легализированы заработные платы, обеспечена защита пенсионных активов.

Также планируется внести в законодательство изменения, согласно которым Пенсионный фонд будет превращен в неприбыльную самоуправляющуюся организацию.

На втором этапе (2014-2017 гг.) планируется начать поэтапное введение обязательной накопительной пенсионной системы, внедрить единые правила назначения пенсий, освободить бюджет Пенсионного фонда от не свойственных ему выплат, обеспечить развитие накопительной системы пенсионного обеспечения.

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией данной концепции, планируется осуществлять за счет средств Пенсионного фонда, государственного бюджета, международных и национальных донорских и благотворительных организаций и других источников.

Кроме того, своим распоряжением Кабмин отменил распоряжение №525 от 15 декабря 2005 года «Об одобрении Стратегии развития пенсионной системы».