Forbes назвал самые благоприятные страны для пенсионеров
В десятке - Автрия, Таиланд, Италия
Самыми комфортными странами для жизни пенсионеров-иностранцев оказались Австрия, Таиланд и Италия, сообщает Дело.
Такие выводы сделал журнал Forbes в своем исследовании самых лучших стран, куда бы пенсионеры могли переехать и провести там остаток своих дней. Исследователи основывались на таких факторах, как качество медицинского обслуживания, безопасность, удобные правила распоряжения всем имуществом и финансами, отсутствие проблем с визами и богатая культура. Вместе с тем, пенсионеры должны задуматься, прежде чем переезжать в другую страну, считают эксперты. Поэтому наряду с очевидными преимуществами, они также отметили и некоторые недостатки.
С учетом этих критериев самой благоприятной страной для жизни пенсионеров оказалась Австрия, так как в этой стране "самое высокое качество жизни и высококлассное медицинское обслуживание". Но есть и недостаток – жители Австрии крайне сдержаны в проявлении своих эмоций, поэтому у пенсионера-иностранца могут возникнуть трудности с поиском друзей и собеседников.
На втором месте оказался Таиланд, где "лучшее соотношение качества и цен на здравоохранение и жилье". В качестве "минуса" исследователи отмечают непредсказуемую политику.
Третье место досталось Италии за ее вкусную еду, культурное наследие, одну из лучших систем здравоохранения в мире и общительных граждан. Вместе с тем, как отмечают исследователи, пенсионерам придется столкнуться с многими бюрократическими препятствиями.
Панама оказалась на четвертом месте рейтинга. Преимущества этой страны – хороший климат, низкие налоги, качественные частные больницы, долларовая экономика и высокий уровень безопасности. Недостаток – процветающая коррупция.
На пятом месте – Ирландия. Среди ее преимуществ – низкие налоги и красивая природа. Основные трудности могут возникнуть в связи с экономическим спадом.
Список самых благоприятных стран для жизни пенсионеров
1. Австрия
2. Таиланд
3. Италия
4. Панама
5. Ирландия
6. Австралия
7. Франция
8. Малайзия
9. Испания
10. Канада