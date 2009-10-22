Forbes назвал самые благоприятные страны для пенсионеров

14:14, 22 октября 2009
Соцполитика
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В десятке - Автрия, Таиланд, Италия

Самыми комфортными странами для жизни пенсионеров-иностранцев оказались Австрия, Таиланд и Италия, сообщает Дело.

 Такие выводы сделал журнал Forbes в своем исследовании самых лучших стран, куда бы пенсионеры могли переехать и провести там остаток своих дней. Исследователи основывались на таких факторах, как качество медицинского обслуживания, безопасность, удобные правила распоряжения всем имуществом и финансами, отсутствие проблем с визами и богатая культура. Вместе с тем, пенсионеры должны задуматься, прежде чем переезжать в другую страну, считают эксперты. Поэтому наряду с очевидными преимуществами, они также отметили и некоторые недостатки.

С учетом этих критериев самой благоприятной страной для жизни пенсионеров оказалась Австрия, так как в этой стране "самое высокое качество жизни и высококлассное медицинское обслуживание". Но есть и недостаток – жители Австрии крайне сдержаны в проявлении своих эмоций, поэтому у пенсионера-иностранца могут возникнуть трудности с поиском друзей и собеседников.

На втором месте оказался Таиланд, где "лучшее соотношение качества и цен на здравоохранение и жилье". В качестве "минуса" исследователи отмечают непредсказуемую политику.

Третье место досталось Италии за ее вкусную еду, культурное наследие, одну из лучших систем здравоохранения в мире и общительных граждан. Вместе с тем, как отмечают исследователи, пенсионерам придется столкнуться с многими бюрократическими препятствиями.

Панама оказалась на четвертом месте рейтинга. Преимущества этой страны – хороший климат, низкие налоги, качественные частные больницы, долларовая экономика и высокий уровень безопасности. Недостаток – процветающая коррупция.

На пятом месте – Ирландия. Среди ее преимуществ – низкие налоги и красивая природа. Основные трудности могут возникнуть в связи с экономическим спадом.

Список самых благоприятных стран для жизни пенсионеров

1.    Австрия

2.    Таиланд

3.    Италия

4.    Панама

5.    Ирландия

6.    Австралия

7.    Франция

8.    Малайзия

9.    Испания

10.    Канада

 

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