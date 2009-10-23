В США число требований по выплате пособия по безработице снизилось

15:35, 23 октября 2009
Соцполитика
0

США. Усредненные данные за 4 недели (по 17 октября) свидетельствуют, что за этот период скользящее среднее число требований по выплате пособия по безработице снизилось на 750 (до 532 тыс. 250), по сравнению с аналогичным показателем недельной давности.

Для американской экономики наиболее болезненно ощущается рост безработицы,  поэтому даже небольшое снижение количества заявок воспринимается как положительная тенденция.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter