В Италии розничные продажи упали на 0,1%
16:05, 23 октября 2009Соцполитика
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Италия. Розничные продажи в августе 2009 года упали на 0,1%, по сравнению с августом 2008 года. В целом, по итогам года розничные продажи упали на 2,9%.
Покупательский спрос в Италии остается низким во многом потому, что покупательная способность итальянцев явно уступает и немцам, и французам. Для итальянской экономики будет сложно быстро достичь успехов на рынке розничных продаж.
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