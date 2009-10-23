В Италии розничные продажи упали на 0,1%

Италия. Розничные продажи в августе 2009 года упали на 0,1%, по сравнению с августом 2008 года. В целом, по итогам года розничные продажи упали на 2,9%.

Покупательский спрос в Италии остается низким во многом потому, что покупательная способность итальянцев явно уступает и немцам, и французам. Для итальянской экономики будет сложно быстро достичь успехов на рынке розничных продаж.