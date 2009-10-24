МВД планирует создать центры содержания нелегалов

Министерство внутренних дел Украины планирует создавать центры содержания нелегалов на базе бывших военных городков.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель украинского МВД Виталий БОНДАРЕНКО, который принимал участие в конференции по вопросам миграции в Варшаве 23 октября, центры будут создаваться за средства Европейского Союза.

По его словам, МВД планирует увеличить количество центров содержания нелегалов до 7-9 с нынешних двух, которые функционируют в Черниговской и Волынской областях.

В.БОНДАРЕНКО отметил, что существующие два центра соответствуют «наивысшим европейским стандартам», и в них могут содержаться около 400 человек.

Остальные центры планируется построить из расчета на содержание в каждом около 100 человек.

Среди мест, где планируется создать центры, В.БОНДАРЕНКО назвал Крым, Днепропетровскую, Одесскую, Львовскую и Хмельницкую области.

Представитель МВД не уточнил, какую сумму предусматривает Евросоюз на сооружение центров, заметив, что выделено около 30 млн. евро, но часть из них будет потрачена на инфраструктуру для пограничников.

В.БОНДАРЕНКО не смог назвать сроки сооружения центров, заметив, что делом занимается представительство Европейской комиссии, а МВД ответственно за согласование выделения военных городков или земельных участков для строительства центров.

Как сообщал УНИАН, в мае МВД заявляло о планах до 2011 года открыть в Украине еще два пункта содержания нелегалов.