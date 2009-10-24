Эксперт: Украине не грозит наплыв нелегалов

Украине не грозит катастрофический наплыв нелегальных мигрантов в государство из-за вступления с 2010 года в силу соглашения о реадмиссии с Европейским Союзом.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил аналитик Международного центра перспективных исследований (Киев) Виктор ЧУМАК, принимавший участие в конференции по вопросам миграции в Варшаве 23 октября.

Эксперт отметил, что ежегодно на границе Украины с Польшей, которая де-факто является границей 27 стран Европейского Союза, задерживается до 2 тыс. человек, которые пытаются нелегально попасть в ЕС.

По его словам, это количество остается более-менее стабильным последние годы и вряд ли изменится существенно в следующие годы.

В.ЧУМАК сказал, что отсутствие соглашений о реадмиссии с рядом государств Центральной и Восточной Азии не является для Украины большой проблемой, поскольку сегодня большинство задержанных нелегалов отправляют на родину на основе украинского законодательства - в рамках «выдворения».

Договор о реадмиссии необходим для отправки эмигранта лишь в случае, если не удалось установить его личность. Если нет такого соглашения со страной происхождения, такой гражданин остается в Украине.

«Тогда выдается справка и его отпускают на все четыре стороны - устраиваться в Украине», - сказал он.

Эксперт также отметил, что соглашение о реадмиссии не обязывает однозначно украинскую власть принимать задержанного в государствах ЕС нелегала лишь на основе подозрения, что он попал на территорию стран европейского объединения через Украину.

«Это нужно еще доказать», - сказал он, подчеркивая, что подписанный с ЕС договор дает украинцам право отказывать в приеме нелегалов.

Как сообщалось, в частности, по оценкам еженедельника «Комментарии», в Украине в следующем году может оказаться 150 тыс. нелегальных эмигрантов, которых может передать ЕС в рамках соглашения о реадмиссии.

По данным издания, Украина в пунктах временного содержания нелегальных мигрантов сможет удерживать около 4 тыс. человек, что обойдется бюджету в 3 млн. долларов.

Депортация же одного нелегала на его родину обходится государству более чем в 1 тыс. дол., а в этом году на эти нужды в бюджете выделили лишь 3 млн. грн., за которые можно депортировать не более 400 человек.