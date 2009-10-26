В Украине возобновлено электроснабжение населенных пунктов
10:20, 26 октября 2009Соцполитика
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Обесточенных ненастьем
Аварийными бригадами облэнерго 23 октября завершены работы по возобновлению электроснабжения 762 населенных пунктов, которые были обесточены в ночь на 14 октября.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Как сообщалось, населенные пункты остались без электричества в результате сложных погодных условий, в частности, порывов ветра, на западе - дождя и мокрого снега, и из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач.
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