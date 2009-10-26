В Украине возобновлено электроснабжение населенных пунктов

Аварийными бригадами облэнерго 23 октября завершены работы по возобновлению электроснабжения 762 населенных пунктов, которые были обесточены в ночь на 14 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось, населенные пункты остались без электричества в результате сложных погодных условий, в частности, порывов ветра, на западе - дождя и мокрого снега, и из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач.