В Испании в 3 кв. уровень безработицы составил 17,93%

Испания. По итогам третьего квартала 2009 года уровень безработицы в стране составил 17,93%.

В Испании фактически в течение года уровень безработицы не падает. Мало того, наблюдается его небольшой рост. И хотя социальных конфликтов Испании удается избежать, но, к сожалению, в этой ситуации экономике страны найти точку опоры для выхода из кризиса тяжело.