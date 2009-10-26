В Испании в 3 кв. уровень безработицы составил 17,93%

13:22, 26 октября 2009
Соцполитика
2

Испания. По итогам  третьего  квартала 2009 года уровень безработицы в стране составил 17,93%. 

В Испании фактически в течение года уровень безработицы не падает. Мало того, наблюдается его небольшой рост. И хотя социальных конфликтов Испании удается избежать, но, к сожалению, в этой ситуации экономике страны найти точку опоры для выхода из кризиса тяжело.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter