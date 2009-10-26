Задолженность по зарплате в Киеве удвоилась

В Киеве задолженность по выплате заработной платы с начала 2009 года выросла почти вдвое и на 1 октября составила 181,7 млн. грн. ( на 1 января т.г. – 97, 4 млн. грн.).

Такие данные опубликованы на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

За сентябрь задолженность по выплате зарплаты в Киеве незначительно сократилась – на 3 млн. грн. (на 1 сентября она составляла 184,3 млн. грн.). В то же время Киев уже третий месяц подряд остается на втором месте по уровню задолженности по зарплате среди регионов Украины (ранее в первую тройку должников входили крупнейшие промышленные области, в то время как в столице традиционно фиксировался низкий уровень задолженности - УНИАН).

Как обычно, первое место по невыплаченной зарплате занимает Донецкая область, где на 1 октября задолженность составила 315 млн. 232 тыс. грн. (на 1 января – 263,6 млн. грн., на 1 сентября – 319,9 млн. грн.). Вторым, как уже говорилось, следует Киев.

В группу регионов, в которых задолженность превышает 100 млн. грн., входят также Луганская область, где на 1 октября задолженность составила 170 млн. 494 тыс. грн. (на 1 января – 92,5 млн. грн., на 1 сентября – 126,9 млн. грн.) и Харьковская – на 1 октября задолженность составила 147 млн. 818 тыс. грн. (на 1 января – 111,7 млн. грн., на 1 сентября – 124,9 млн. грн.).

Всего в Украине задолженность по выплате заработной платы на 1 октября т.г. составила 1 млрд. 679 млн. 188 тыс. грн. (на 1 января – 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 сентября – 1 млрд. 619,9 млн. грн.).