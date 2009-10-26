Тимошенко просит Ющенко ветировать закон о соцстандартах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО применить вето к принятому Верховной Радой Закону «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году».

Как сообщили УНИАН в Управлении Кабинета министров по связям со СМИ, письмо с соответствующей просьбой Ю.ТИМОШЕНКО направила главе государства еще 22 октября.

«Как известно, основным принципом построения бюджетной системы любого государства является беспристрастное, финансово взвешенное распределение национального продукта», - говорится в письме.

«К сожалению, игнорируя экономические аксиомы, руководствуясь исключительно предвыборным популизмом, пренебрегая здравым смыслом, отдельные политические силы пытаются втянуть Украину в экономический хаос…”, - отмечает премьер-министр.

“Подтверждая свое стремление к продолжению проведения экономических реформ даже в условиях мирового финансового кризиса, прошу Вас применить право вето Президента Украины к данному Закону», - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

Комментируя принятие этого закона, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК заявил, что из-за увеличения минимальной заработной платы нужно будет сократить 45% работников бюджетной сферы.

По его словам, повысить минимальную зарплату в условиях кризиса можно лишь благодаря сокращению работников на предприятиях и проведению «уравниловки в оплате труда». По мнению В.МАТВИЙЧУКА, это приведет к банкротству ряда предприятий.

21 октября на заседании правительства Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что намерена рекомендовать Президенту ветировать закон о повышении социальных стандартов.