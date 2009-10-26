Эксперт: Кабмин снова отложил пенсионную реформу

Кабинет Министров в очередной раз отложил пенсионную реформу в Украине.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ, комментируя распоряжение правительства, касающееся Концепции дальнейшего проведения пенсионной реформы.

Он отметил, что основной задачей пенсионной реформы является введение так называемого второго уровня пенсионной системы, то есть накопительного государственного пенсионного фонда. Экономист подчеркнул, что на сегодняшний день Украина до сих пор работает в рамках солидарной системы (только лишь первый уровень), унаследованной из советских времен. «Новый правительственный документ является по своей сути очередным переносом пенсионной реформы на потом», - полагает А.БЛИНОВ.

По словам экономиста, предыдущий план предполагал 2008-2009 гг. как наиболее благоприятное время для введения второго уровня в пенсионной системе. Он уверен, что новый документ носит слишком общий характер и не отвечает на ключевые вопросы пенсионной реформы.

Как считает А.БЛИНОВ, «если говорить о том, почему данный план опубликован именно сейчас, то наиболее вероятным ответом является то, что данная инициатива направлена на демонстрацию перед лицом МВФ каких-то «достижений» в контексте пенсионной реформы, предусмотренной Меморандумом Украина-МВФ». По его мнению, задержка с пенсионной реформой означает, что Украина также откладывает во времени развитие мощного внутреннего инвестора.

В то же время, подчеркнул экономист, действующая ныне солидарная система наращивает дисбалансы. Дефицит бюджета Пенсионного фонда, заложенный правительством в проект бюджета на 2010 год, составляет 17,9 млрд. грн. (1,6% ВВП), отметил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины одобрил Концепцию дальнейшего проведения пенсионной реформы. Это предусмотрено распоряжением правительства №1224-р от 14 октября 2009 года.

Планируется, что данная концепция будет реализована в течение 2010-2017 годов в два этапа. На первом этапе (2010-2013 гг.) будет устранена диспропорция в размерах пенсий, назначенных в разные годы, внесены законодательные предложения о сокращении необоснованных льгот по уплате страховых взносов, а также ликвидированы диспропорции в пенсионном обеспечении граждан, которым установлены особые условия пенсионного обеспечения, осуществлен поэтапный переход к единым правилам назначения пенсий, обеспечены прозрачность и прогнозируемость пенсионной системы и механизмов управления ею, легализированы заработные платы, обеспечена защита пенсионных активов.

Также планируется внести в законодательство изменения, согласно которым Пенсионный фонд будет превращен в неприбыльную самоуправляющуюся организацию.

На втором этапе (2014-2017 гг.) планируется начать поэтапное введение обязательной накопительной пенсионной системы, внедрить единые правила назначения пенсий, освободить бюджет Пенсионного фонда от не свойственных ему выплат, обеспечить развитие накопительной системы пенсионного обеспечения.

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией данной концепции, планируется осуществлять за счет средств Пенсионного фонда, государственного бюджета, международных и национальных донорских и благотворительных организаций и других источников.

Кроме того, своим распоряжением Кабмин отменил распоряжение №525 от 15 декабря 2005 года «Об одобрении Стратегии развития пенсионной системы».