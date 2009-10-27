Эксперт: пик безработицы в странах ЦВЕ еще впереди

В то время как курс валют в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) уже начал стабилизироваться, пик безработицы здесь будет достигнут на протяжении следующих двух-трех кварталов.

Такое мнение содержится в аналитическом отчете Erste Group, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, значительно большее сокращение внутреннего спроса в регионе было определено более скорой, чем ожидалось, коректировкой дефицита текущих счетов и глобальным дегирингом (уменьшением ссудного капитала в совокупном капитале компаний). На протяжении следующих двух кварталов внутренний спрос будет сокращаться, что в свою очередь снизит потребности во внешнем финансировании. Уверенность покупателей и розничные продажи в странах ЦВЕ остаются подавленными, условием их возобновления является стабилизация рынков труда и местных валют.

В отчете говорится, что в этом году экономическая ситуация в странах ЦВЕ, в которых объем большинства экономик сократился на 5-6%, определялась глобальным экономическим кризисом. В некоторых экономиках спад был более существенным (Украина, Румыния, Венгрия), чем в других (Чехия), в то время как Польше удалось полностью избежать рецессии.

По словам аналитиков, причинами экономического спада стали несколько факторов: значительные корректировки дефицитов текущих счетов (Румыния, Сербия, Украина), сокращения экспорта (Чехия, Словакия, Венгрия) и проведения фискальной консолидации (в этом году только в Венгрии). «Однако мы уже увидели первые признаки стабилизации в регионе, поскольку промышленное производство улучшается в Чехии и Словакии, в то время как сезонный рост уровня безработицы замедляется», - отмечает сопредседатель микроисследований ЦВЕ Юрай КОТЬЯН.

В отчете также сообщается, что Польша оказалась единственной страной, которой удалось полностью избежать рецессии. Страны с большим дефицитом текущего счета, в частности Румыния, Венгрия, Хорватия и Сербия, достигли дна на 1-2 квартала позже своих соседей.