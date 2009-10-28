МВФ попытался уговорить украинские профсоюзы

Представитель Международного валютного фонда в Украине Макс Алиер встретился во вторник с руководителями украинских профсоюзов, обеспокоенных требованиями фонда в отношении замораживания пенсий и зарплат, сообщает Дело.

"Представители профсоюзов выразили свою поддержку программе технического содействия, предоставляемой МВФ Украине, но высказали обеспокоенность в отношении условий этой программы, поскольку она может привести к снижению уровня жизни населения", - сообщила пресс-служба МВФ.

Как сообщалось ранее, МВФ поставил на выходных условием выделения Киеву очередного транша кредита отказ от уже принятого парламентом, но не подписанного президентом закона о повышении социальных стандартов, предусматривающего увеличение зарплат.

В ходе встречи лидеры украинских профсоюзов выразили мнение, что политика, проводимая правительством в соответствии с рекомендациями МВФ, "ложится невыносимым бременем на людей труда".

Украинские профсоюзные лидеры представляли сотрудников коммунальных служб, местной и рыбной промышленности, служб городского автомобильного транспорта и других отраслей украинской промышленности, информирует МВФ. Встреча происходила в представительстве МВФ в Киеве, делегацию представителей украинских профсоюзов возглавлял глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовый.

МВФ сообщил, что профсоюзы и Международный валютный фонд "разделяют совместную цель с точки зрения макроэкономической стабильности и создания условий устойчивого улучшения жизненных стандартов населения с особым вниманием к наиболее экономически уязвимым группам общества".

Представитель МВФ Алиер разъяснил, что ключевым элементом программы фонда на Украине является защита покупательной способности зарплат и пенсий, и подчеркнул, что значительная часть ресурсов МВФ, предоставляемая Украине, направляется в государственный бюджет для обеспечения своевременной выплаты правительством пенсий и зарплат.

Алиер также отметил, что в соответствии с программой выплата зарплат и пенсий будет увеличиваться по мере роста инфляции, которая, как представляется, будет составлять 10%. Вместе с тем он подчеркнул, что рост уровня выплат зарплат с темпами выше инфляции станет невыносимым бременем для государственного бюджета.

Представитель МВФ в Украине подчеркнул важность справедливого перераспределения тяжести программы между различными группами общества с учетом важности защиты наиболее уязвимых групп, говорится в заявлении пресс-службы фонда.

Чем грозит повышение

Ранее премьер-министр Украины Юлия Тимошенко направила президенту Виктору Ющенко письмо с предложением применить право вето в отношении закона о повышении прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

"К сожалению, игнорируя экономические аксиомы, руководствуясь исключительно предвыборным популизмом, пренебрегая здравым смыслом, отдельные политические силы пытаются втянуть Украину в экономический хаос", - говорится в письме.

Законом предусматривается установить прожиточный минимум из расчета на одного человека (в расчете на месяц) с 1 ноября 2009 года в размере 701 гривен, с 1 января 2010 года - 825 гривен, с 1 апреля - 839 гривен, с 1 июля - 843 гривен, с 1 октября - 861 гривен, с 1 декабря - 875 гривен.

Кроме того, размеры минимальной заработной платы с 1 ноября 2009 года устанавливаются в размере 744 гривен, с 1 января 2010 года - 869 гривен, с 1 апреля - 884 гривен, с 1 июля - 888 гривен, с 1 октября - 907 гривен, с 1 декабря - 922 гривен.

Оппозиционная Партия регионов, в свою очередь, обвинила МВФ во вмешательстве во внутренние дела Украины.

"Вызывает законное удивление, что, по мнению МВФ, тратить кредит фонда на оплату российского газа, на сомнительные предвыборные проекты премьер-министра Тимошенко - это стабилизация ситуации, а повысить пенсии и зарплаты наиболее пострадавшим от кризиса гражданам Украины - это неприемлемо, - говорится в документе. - Миссия МВФ игнорирует то, что правительство Тимошенко не выполнило и не собирается выполнять ключевые условия программы: удержать бюджетный дефицит не более 5%, обеспечить прозрачные и эффективные государственные закупки и так далее".

МВФ осенью 2008 года принял решение о выделении Украине кредита в рамках программы stand-by в размере около $17 млрд. За прошедшее время Украина уже получила три транша на общую сумму почти $11 млрд.

Выделение четвертого транша в размере $3,8 млрд запланировано на ноябрь, однако ряд экспертов высказывал сомнения в его выделении из-за нарушения Киевом ряда обязательств, взятых в рамках сотрудничества с фондом.