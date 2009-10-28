МВФ договорился вести диалог с профсоюзами Украины

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР и шесть представителей от руководства профсоюзов Украины вчера во время встречи договорились о поддержании регулярного диалога.

Об этом говорится в сообщении МВФ, размещенном на официальном сайте Фонда.

В сообщении указывается, что делегацию профсоюзов возглавил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Григорий ОСОВЫЙ. В ее состав вошли представители профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности и бытового обслуживания, профсоюза работников рыбного хозяйства, городского профсоюза автомобильного транспорта, а также других членов ФПУ. Встреча состоялась в Представительстве МВФ в Украине.

Также в сообщении отмечается, что дискуссия велась вокруг вопросов, представляющих взаимный интерес для МВФ и профессиональных союзов Украины. “Стороны пришли к выводу, что мы работаем для достижения одной и той же цели в контексте создания условий для макроэкономической стабильности и неуклонного улучшения жизненного уровня населения, уделяя особое внимание наименее защищенным его слоям”, - говорится в сообщении МВФ.

Представители профессиональных союзов положительно оценили предоставление МВФ финансовой помощи Украине, одновременно выразив свою обеспокоенность тем фактом, что условия проведения экономической политики, сформулированные в программе сотрудничества с МВФ, возможно, повлекут ухудшение жизненного уровня населения. Они выразили свой взгляд на то, что экономическая политика и стратегия, предусмотренные программой, налагают слишком тяжкое бремя корректирования экономической ситуации на трудящихся.

В свою очередь М.АЛЬЕР пояснил, что ключевым элементом программы МВФ с Украиной является защита покупательной способности зарплат и пенсий, подчеркнув, что существенная часть ресурсов, предоставленных МВФ Украине, была направлена в государственный бюджет на обеспечение своевременной выплаты правительством зарплат и пенсий.

Он также отметил, что программа предусматривает рост государственных зарплат и пенсий в соответствии с ростом инфляции, что будет означать повышение примерно на 10%. Вместе с тем повышение зарплат и пенсий сверх уровня инфляции стало бы неподъемным грузом для государственных финансов.

М.АЛЬЕР также подчеркнул важность справедливого распределения нагрузки, обусловленной корректированием экономической ситуации, между разными слоями общества, при этом уделяя особое внимание защите наиболее уязвимых слоев населения.

Стороны согласились, что продолжение регулярного диалога между представителями профсоюзов и МВФ будет взаимно полезным.