Средняя зарплата в Украине увеличилась на 45 грн.

В сентябре 2009 года средняя заработная плата по Украине увеличилась на 45 грн., по сравнению с августом, и на 1 октября составила 1964 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в сентябре, по сравнению с августом, увеличилась на 124 грн. – до 3250 грн., по Киевской обл. – на 30 грн. – до 2039 грн., по Донецкой обл. - на 57 грн. - до 2193 грн., по Днепропетровской обл. – на 24 грн. – до 2027 грн.

По предварительным данным Госкомстата, в январе-сентябре 2009 г. в среднем по Украине штатным работникам была начислена заработная плата в сумме 1861 грн., в частности по Киеву - 3101 грн., по Киевской обл. - 1941 грн., по Донецкой обл. - 2060 грн., по Днепропетровской - 1914 грн.