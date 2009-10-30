Ющенко: зарплаты и пенсии должны быть выше прожиточного минимума

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что зарплаты и пенсии не могут быть меньше прожиточного минимума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями общественных объединений предпринимателей.

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня в обществе продолжается дискуссия о целесообразности подписания им закона о повышении социальных стандартов.

Президент сказал, что не понимает, почему возникла такая дискуссия, поскольку долгие годы в Украине шла борьба за то, чтобы зарплаты и пенсии были не меньше прожиточного минимума. «Прожиточный минимум - это та черта, ниже которой мы не можем опуститься из финансовых, этических, моральных соображений», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также заметил, что сегодня зарплаты и пенсии намного ниже уровня реального прожиточного минимума. «Если есть у кого-то ответ, как вариант, какой ответ должен быть у Президента для пенсионера, в которого пенсия ниже на 20% прожиточного минимума, как поступать?», - спросил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 28 октября В.ЮЩЕНКО заявил, что не будет ветировать Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы», принятый парламентом 20 октября.