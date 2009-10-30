Ющенко внесет в ВР проект изменений к бюджету-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях к государственному бюджету на 2009 год с учетом подписанного им закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО призвал парламент вернуть на доработку правительству проект государственного бюджета на 2010 год, чтобы в нем также был учтен подписанный им закон о повышении социальных стандартов.