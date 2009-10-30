Соцстандарты будут обеспечены за счет средств для госдолга

В Секретариате Президента не исключают, что выплата повышенных социальных стандартов в 2009 году будет обеспечена за счет экономии средств по обслуживанию государственного долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента - Представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

Он пояснил, что на 2009 год на обслуживание государственного долга было выделено 10 млрд. грн., а за 9 месяцев было использовано лишь 2 млрд. 243 млн. грн.

В то же время, согласно бюджетному расписанию, за 9 месяцев текущего года на обслуживание государственного долга должны были использовать 5 млрд. 578 млн.

Кроме того, А.ШЛАПАК объяснил, что согласно расчетам Секретариата Президента, на обеспечение выплат по повышенным минимальным зарплатам и пенсиям нужно в 2009 году 1 млрд. 320 млн. грн., в то время как правительство рассчитало сумму 8,1 млрд. грн.

На 2010 год, согласно расчетам Секретариата Президента, нужно 18,3 млрд. грн., согласно расчетам правительства - 71,2 млрд. грн.

«Цифры подъемные для нашего бюджета», - подчеркнул А.ШЛАПАК. Он также отметил, что обеспечение прожиточного минимума для граждан Украины является выполнением норм Конституции Украины.

Кроме того, он объяснил, что если закон, подписанный сегодня Президентом Украины, официально вступит в действие позже 1 ноября 2009 года, зарплаты и пенсии будут пересчитаны с 1 ноября.