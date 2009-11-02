Страны ЕС договорились отправлять нелегалов чартерами

Страны Евросоюза достигли принципиальной договоренности об экстрадиции на родину незаконных иммигрантов путем организации совместных чартерных авиарейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTL.

По информации RTL, лидеры 27 государств ЕС по итогам очередной встречи 29-30 октября в Брюсселе поручили Европейскому агентству по контролю внешних границ - Frontex - изучить возможность организации на регулярной основе чартеров для нелегалов за счет средств из бюджета агентства.

Некоторые члены ЕС уже практикуют совместную высылку чартерами нелегальных иммигрантов, сообщил телеканал. Так, Франция и Великобритания в середине октября этого года экстрадировали в Кабул около тридцати афганцев. Между тем, отмечает RTL, групповые высылки нелегалов запрещены рядом международных документов в области защиты прав человека.