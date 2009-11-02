В ЕС уровень безработицы вырос на 0,1 п.п.

ЕС. Уровень безработицы в еврозоне в сентябре 2009г. с учетом сезонных колебаний вырос на 0,1 п.п., в месячном исчислении - до 9,7%.

Проблема безработицы в развитых странах явно зависла. К сожалению, сбываются пессимистические прогнозы о медленном выходе мировой экономики из кризиса (модель «L»). Европейская рабочая сила является очень дорогой. В отличие от китайской экономики, найти точку опоры в условиях кризиса европейцам тяжело.