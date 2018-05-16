Роскошь потребительской корзины – семь пар носков в год

Вопрос потребительской корзины, как и прожиточного минимума, пользуется в настоящее время бешеной популярностью у политиков. Однако, дальше призывов “Дайте власть, и мы покажем, как нужно жить” дело не идет. Причина ясна - для изменений к лучшему нужны кардинальные реформы, средства для их реализации, политическая воля и гражданская ответственность. А личностей с такими характеристиками, увы, практически нет. А если и есть, то они не при власти.

Корзина старая, жизнь - "новая"...

На сегодня относительно потребительской корзины разгорелись словесные баталии многих организаций: общественных, профсоюзных и еще кое-каких, которые всплывают от выборов к выборам и не за бесплатно заостряют непопулярные на данный момент, но очень проблемные вопросы. Если бы потребительская корзина формировалась как реальный ориентир бедности, была бы половина беды. По крайней мере, украинцы имели бы четкую картину деления общества на бедных и богатых, а власть – четкий барьер для преодоления и цель для достижения. Сейчас потребительская корзина формирует минимальный прожиточный минимум, согласно которому рассчитываются пенсии, социальные льготы и выплаты. Картина хоть и размыта, однако понятно, что круг украинцев, которые не попали в число избранных, т.е. по доходам не дотянули до отметки 669 грн. в месяц (уровень прожиточного минимума для работоспособного человека), насчитывает миллионы...

Размер нынешней потребительской корзины правительство утверждало в 2000 году с законодательным обещанием пересматривать каждые пять лет (постановление КМУ "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення", № 656 от 14 апреля 2000 г.). Очевидно, наши законы не предусматривают наказание для победителей, которые их не придерживаются. Да и чего переживать - выборы пройдут, и будем иметь 5 лет тишины и покоя в социальной сфере. А на деле нормы потребительской корзины не учитывают многих реалий, вместо этого содержат ряд ненужных и устаревших продуктов и товаров. О медицине и культуре вообще речь не идет. Такие услуги, которые вроде бы не предусматривают оплату, но в действительности «потрясут» кошелек, как медицинский осмотр и образование в корзине не указаны. Следуя логике, в данный перечень стоило бы добавить взятки…

Оденем голодного кормильца семьи...

Пересмотрев список предлагаемых нужностей, приходишь к выводу, что наша потребительская корзина является показателем границы бедности. Просто выжить, даже если покупать все строго «по графику», будет крайне тяжело. А если еще и сэкономить, то выйдет пайка для кота на год. Только овощи останутся невостребованными. Следовательно, сразу определимся, что говорим о бедных украинцах. Для наглядности оденем и накормим работоспособного мужчину (потребительские корзины формируются для ряда демографических групп – детей разного возраста, пенсионеров, работоспособных людей, инвалидов и т.д.). Здесь Кабмин постарался. Кормилицу семьи с майками, по сравнению с трусами, которых ему положено пять на два года, повезло больше – одну одел, одна - на смену, зато через год можно будет еще две купить. Его гардероб насчитывает на удивление качественные джинсы, т.к. они одни на три года, и рубашки. Кстати, с последними нужно быть крайне осторожным – придется носить на протяжении четырех лет - по одной в год, правда, еще одна будет «на выход». Поскольку сейчас осень, то стоит надеть плащ – он у него один на пятилетку. Осеннее или зимнее пальто в гардеробе сильного пола не предусмотрено, в морозную погоду придется удовлетвориться курткой, которая за 4 года запланированного ношения, вряд ли, будет пристойно выглядеть. С носками просто катастрофа – 7 в год. Туфли хозяин дома должен выбирать добротные, их всего две пары на 5 лет, как и осенних ботинок. Учитывая реалии нашей жизни, это одна из самых оптимистических норм. Обувь можно проносить и дольше, ведь у него есть и резиновые сапоги – одни на семь лет. Их можно обрезать, и получатся галоши, чтобы туфли подольше сохранить. Кстати, насчет обуви Кабмин расщедрился. Есть у мужика и кроссовки (1 на три года), а еще тапочки (1 на три года).

Одно остается непонятным, для чего мужчине плавки (одни на 10 лет)? Ведь плавание забирает у человека значительно больше энергии, чем прогулки, а тем более сон, следовательно, и пополнение калорий должно быть соответствующим, что не предусмотрено в потребительской корзине…

Стоит отметить, что мужчине – такому сытому и одетому - желательно не болеть, предложенная аптечка не учитывает такой «роскоши».

Потребительская корзина базируется на группе товаров, которые необходимы человеку для минимально допустимого существования - от 36 рулонов в год туалетной бумаги до нескольких походов за год в театр (правда, лучше проситься посидеть в проходе).

О продуктах не хочется даже говорить – нормы питания, как и носков, не перестают удивлять…

По словам эксперта Института экономических исследований и политических консультаций Александры Бетлий, на сегодня крайне назрел вопрос изменения качественной структуры потребительской корзины. Но придется это делать одновременно с пересмотром всей схемы социальных выплат.

По ее мнению, нужно определить границу бедности. “Если это будет ориентир для будущего, а не для адресности социальной помощи, тогда он будет для среднего украинца”, - отмечает эксперт.

Вот и получается, что 669 грн. для работоспособного человека (до повышения соцстандартов) не являются границей бедности – скорее всего, границей полной нищеты. И даже на такие деньги в месяц многие украинцы вынуждены «выживать».

По мнению председателя Национального форума профсоюзов Украины Мирослава Якибчука, себестоимость действующей потребительской корзины с учетом нынешних цен составляет 1567 грн., что и должно быть чертой бедности.

Между тем, как отметил эксперт Международного центра перспективных исследований Максим Борода, потребительская корзина в том виде, в котором она есть сейчас, может просуществовать еще долго, т.к. политические события не на стороне ее пересмотра. Эксперт подчеркнул, что украинская действительность очень отличается от, например, европейской, где в потребительской корзине на коммунальные услуги предусмотрено до 20% дохода гражданина.

А как у них?..

А сейчас пару примеров из зарубежной жизни. В Англии в потребительскую корзину входят расходы даже на алкоголь и табак, общественное питание, организацию отдыха, путешествий и содержание автомобиля.

В странах ЕС минимальный уровень зарплаты всегда превышает прожиточный минимум. Например, во Франции – на 59%, в Англии – на 53%, в Голландии – на 100%. В Европе минимальную зарплату на начало года получали до 10% работников.

В США уровень бедности ежегодно рассчитывается Минздравом и равен примерно 700 долл. в месяц. По методике определения прожиточного минимума, стоимость минимального набора продуктов умножается там на три.

Самый маленький в Европе минимальный размер оплаты труда зафиксирован в Болгарии - 123 евро и Румынии −153 евро. В России он составляет 4 330 рублей, или 97 евро. Кстати, в России закон о прожиточном минимуме был принят в 2006 г. Стоимость минимального набора продуктов в сентябре в Москве в магазинах эконом-класса составила 2 тыс. 119 рублей (580,61 грн.), в социальных магазинах – 2 тыс. 122 рубля (581,42 грн.), в сетевых магазинах – 2 тыс. 434 рубля (666,92 грн.). И это только стоимость продуктов…

Еще, по крайней мере, до середины января будущего года придется слушать заявления о преступности наличия такой "устаревшей" потребительской корзины и фильтровать политические басни об эре счастья и достатка. После выборов тоже нет надежды на активное реформирование. Вот и выходит, что нам придется довольствоваться оторванной от реальности потребительской корзиной, стоимость которой для работоспособного человека составляет 669 грн. А минимальная заработная плата плетется позади – 650 грн. В Минтруда обещают, что с декабря эти показатели уравняются. Однако какой ценой?.. Специалисты считают, что минимальная зарплата в Украине должна достигать хотя бы 1,5 тыс. грн., т.е. это и есть граница бедности, выше которой человек способен минимально себя обеспечить …

В преодолении бедности заинтересованы только бедные

Стоит еще отметить, что борьбу по преодолению бедности в России начали с принятия соответствующего закона о структуре потребительской корзины, который действует в РФ с 2006 г. Между тем, решить вопрос на законодательном уровне в Украине выглядит проблематично – разве сейчас до этого. Не мешало бы еще предусмотреть четкие сроки пересмотра норм потребительской корзины, как это делает правительственное постановление, останется только все это соблюсти. А главное - определиться с предназначением уровня прожиточного минимума. Кстати, здесь стоит вспомнить и о политической воле, но данным вопросом сегодня только манипулируют, пытаясь пристыдить друг друга перед выборами. И еще один момент – где взять деньги на все хорошие деяния. Получается и закон – не выход.

С таким выводом согласна А.Бетлий. По ее словам, дело не в том, есть ли у нас правительственные постановления или законы, а в том, что в казне нет денег. Скандал вокруг повышения социальных стандартов затмил реальную проблему – властям нет дела до преодоления бедности. Ведь проще повысить «минималку», чем разобраться в вопросе в целом. Да и потом нужно будет отвечать за свою «смелость"...

А пока приготовим уши, ведь нас будут засыпать политической «лапшой», основанной на одних только лозунгах без реальных намерений улучшить жизнь электората. Да и зачем он сытый и одетый, как к такому «заигрывать»…

Юлия Главацкая (УНИАН)