СБУ контролирует аптеки

Во исполнение Указа Президента Украины и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 октября 2009 года «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине» Служба безопасности 1-2 ноября с.г. осуществила проверку дежурных аптек в нескольких городах Украины.

Цель проверок – устранить злоупотребления аптеками в отношении доступности медпрепаратов для граждан, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

В результате проверок составлено 29 письменных актов, которые официально направлены в Министерство здравоохранения Украины, с тем, чтобы безотлагательно обеспечить аптечные учреждения всеми необходимыми лекарствами и не допустить необоснованного подорожания лекарств и лекарственных средств.

В пресс-центре подчеркнули, что СБУ не принимала ограничительных мер для аптечных учреждений, которые продолжают работать в обычном режиме.

Служба безопасности Украины и в дальнейшем будет держать на контроле деятельность аптечных учреждений на предмет доступности лекарств для граждан Украины.