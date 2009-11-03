Кабмин предложил выделить 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией

11:20, 03 ноября 2009
Соцполитика
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Законопроект подан в ВР

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в государственный бюджет, которым предлагается выделить дополнительные средства для борьбы с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания парламента сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

В частности, по его словам, правительство предлагает направить 1 млрд. грн. в резервный фонд Кабмина для выделения соответствующих средств на борьбу с эпидемией гриппа или другие непредвиденные события.

В.ЛИТВИН призвал Комитет ВР по вопросам бюджета безотлагательно рассмотреть этот законопроект, чтобы парламент имел возможность так же безотлагательно принять соответствующее решение. 

 

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