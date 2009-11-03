Тимошенко: Компенсации родителям выплачивать не будут

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство не предусматривает выплату компенсаций родителям, которые вынуждены оставаться дома с маленькими детьми из-за введения карантина в детских заведениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутатов.

"Бюджет в кризис выживает довольно тяжело, и потому денег в бюджете на какие-либо компенсации относительно того, что дети сейчас находятся дома, просто физически не существует", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер подчеркнула, что все родители должны позаботиться о своих детях. "Все родители должны позаботиться, чтобы дети были дома, чтобы они были защищены, чтобы профилактика по рекомендации врача действительно была сделана", - сказала она.