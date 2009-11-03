Благотворители могут лично определять направления своих пожертвований

Благотворители имеют право лично определять направления своих пожертвований согласно положению Кабинета Министров Украины, принятому 29 октября 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам постоянный представитель правительства в Конституционном Суде Василий НИМЧЕНКО.

«Еще в четверг данное постановление Кабмина (№368 от 14 апреля 2009 г. – УНИАН) было изменено. Данные положения (о возможности направлять благотворительные взносы на выплату заработных плат работникам бюджетных учреждений – УНИАН) были отменены, приняты новые о том, что благотворительные взносы, которые поступили в бюджет, могут направляться по воле этих благотворителей, куда бы они их не направляли», – сообщил В.НИМЧЕНКО.

По его словам, учитывая то, что на сегодняшний день средства необходимы на повышение заработных плат работникам медицинских учреждений, следует ставить вопрос о праве благотворителя направлять свои деньги по своему усмотрению.

«Благотворительные взносы – это отчуждение собственного имущества. Это была воля благотворителя, а поэтому речь идет о договоре дарования. Так вот, есть такая норма в гражданском законодательстве, что дарование не может быть осуществлено на условиях. На условиях договор дарования не делается», – сказал В.НИМЧЕНКО.

Он отметил, что Кабмин исходил из того, что поскольку речь идет о добровольном отчуждении имущества, то его направляют туда, куда необходимо. «А кто сказал, что заработная плата – это не социальный сектор? Мы признаем решение КС, но у нас есть своя позиция», – подчеркнул постоянный представитель правительства в Конституционном Суде.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим постановлением №368 от 14 апреля 2009 года разрешил направлять добровольные благотворительные взносы и пожертвования от юридических и физических лиц на выплату заработных плат работникам бюджетных учреждений и учебных заведений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, науки, спорта и физического воспитания.

В начале мая т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений данного постановления Кабинета Министров. Одновременно В.ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление по поводу этого постановления правительства.

Сегодня КС обнародовал решение, согласно которому положение о направлении благотворительных взносов на выплату заработных плат является неконституционным.