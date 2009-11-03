Бюджетный комитет поддерживает предложение Кабмина

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета предлагает парламенту поддержать предложение правительства о выделении 1,5 млрд. грн. на борьбу с гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании парламента заместитель председателя комитета Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ).

Он отметил, что сегодня состоялось заседание комитета и это предложение правительства поддержано.

По его словам, важно, чтобы эти деньги пошли на обеспечение больных лекарствами, а также на увеличение средств на питание в больницах. О.ЛЯШКО подчеркнул, что на сегодняшние 3 грн., предусмотренные на день, невозможно организовать нормальное питание больных. Он добавил, что в такой ситуации они могут «умереть не от гриппа, а от голода».