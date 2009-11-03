Eurolab в Киеве будет бесплатно диагностировать грипп

При поддержке благотворительного фонда “Eurolab” в Киеве организовано общественное движение “Киевляне против гриппа” с развертыванием сети палаток для бесплатного диагностирования гриппа и оказания профессиональной консультативной помощи жителям города.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель благотворительного фонда “Eurolab” Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

“Цель нашего штаба “Киевляне против гриппа” заключается в первую очередь в том, чтобы эпидемия, если она придет, прошла как можно легче для наших людей”, - отметил А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

По его информации, уже завтра в местах наибольшего скопления людей, например, на станциях метрополитена, в супермаркетах и в других местах будут установлены 20 первых палаток, где будут работать бригады специалистов.

Они по желанию киевлян будут обрабатывать им руки специальными антисептическими средствами как профилактика от заражения, измерять температуру и тестировать людей на выявление как гриппа вообще, так и его разновидностей – группы “А” или “Б”. С этой целью закуплены специальные тест-системы, диагностирующие за 10 минут. Уже есть возможность провести 10 тысяч таких тестов. Также киевляне смогут получить одноразовые медицинские маски.

Как сообщил А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ, со вчерашнего дня в Интернете работает сайт www.griph1n1.com.ua, объединяющий информацию от людей о том, что происходит на местах в разных регионах Украины.

“Как вы понимаете, вся официальная медицина или политики - они все в той или иной степени ангажированы в зависимости от того, к какому политическому течению они принадлежат, кто выплачивает заработную плату, в каком учреждении они работают... Мы знаем, что проблемы эффективно решаются тогда, когда общество является контролером над властью”, - заявил А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

До конца дня будет напечатано 1 млн. листовок-инструкций с телефоном горячей линии, открытой при клинике “Eurolab”.

“Мы будем помогать киевлянам бесплатно. И все, кто обратится в клинику “Eurolab”, которая сейчас уже работает в авральном режиме, по вопросам, связанным с заболеванием гриппом или подобными заболеваниями, получат помощь бесплатно”, - подчеркнул руководитель фонда “Eurolab”.

По словам А.ПАЛЬЧЕВСКОГО, со временем количество палаток в столице планируется довести до 200, для чего сейчас проводятся переговоры с донорами о поставке соответствующих медицинских средств.

А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ добавил, что проект “Киевляне против гриппа” существует не только в Киеве, но и в Украине вообще”. Он проинформировал, что народная организация "Киевляне против гриппа" объявляет набор волонтеров, в частности, среди ветеранов медслужб, докторов-пенсионеров, медработников, а также всех, кто имеет желание оказать помощь взрослым и детям, то есть сейчас общественная инициатива накапливает резерв людей и медпрепаратов для оказания помощи не только в Киеве, но и в других населенных пунктах Украины.

“В действительности со всем можно бороться. Все излечимое, но надо правильно и своевременно все спланировать, те предупредительные меры, которые для этого нужны”, - сказала на пресс-конференции кандидат биологических наук, председатель лаборатории “Eurolab” Марьяна АЗАРСКОВА.

Как отмечали специалисты “Eurolab”, любая форма гриппа – сезонного или пандемического А/H1N1 – большинством людей переносится легко, люди не имеют осложнений, и главное для больного человека – оставаться дома и связаться с врачом.