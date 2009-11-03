Аптеки в Украине оштрафованы на 410 тыс. грн.

Налоговики оштрафовали аптеки на 410 тыс. грн. в результате проведения 280 проверок аптек на предмет выполнения порядка проведения расчетных операций во всех областях Украины. Дополнительно готовятся материалы для применения штрафных санкций к аптекам на сумму 6 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила заместитель главы Государственной налоговой администрации Украины Наталия РУБАН.

По ее словам, основным нарушением в аптеках было несоответствие наличных средств суммам, указанным в отчетах регистраторов расчетных операций, то есть несвоевременное оприходование наличных средств.

Проверки в западных регионах выявили, что из обязательных 15 препаратов, которые должны быть в продаже, были в наличии только 5-6 препаратов, в восточных регионах – 7-8 препаратов.

В результате проведенных контрольно-проверочных мероприятий налоговики передали 40 материалов, в которых зафиксированы отсутствие препаратов, в управления Государственной комиссии по контролю за качеством лекарственных препаратов. Более 100 материалов готовятся к передаче.

Материалы проверок по 20 аптекам, в которых выявлено превышение установленных цен, переданы в Государственную инспекцию по контролю за ценами.

На сегодня также проведено более 2 тыс. проверок предприятий фармацевтического рынка, выявлено 41 нарушение налогового законодательства, установлено 177 фактов превышения цен на медпрепараты. По словам Н.РУБАН, максимальное превышение цен на медпрепараты составляло 50%.

Кроме того, налоговики совместно с Антимонопольным комитетом организовали проверки 5 самых крупных оптовых поставщиков лекарственных средств и 5 самых мощных национальных производителей. О ходе проверки налоговики обязались проинформировать.