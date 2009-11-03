Повышение соцстандартов добавит к инфляции еще 0,5%

Повышение социальных стандартов добавит к годовой инфляции около 0,5%, считает эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

В комментарии агентству УНИАН он отметил, что повышение социальных стандартов, в частности минимальной зарплаты, повлияет на доходы категории граждан, наиболее склонных к потреблению. Таким образом, практически вся сумма увеличения дохода будет направлена на потребление, что без соответствующего увеличения товарного предложения выльется в некоторый рост инфляции.

В тоже время А.ЖОЛУДЬ отметил, что такой рост не будет критическим и составит всего около 0,5%, но повлияет на уровень инфляции как в 2009 году, так и 2010 году.

«Рост будет не настолько высоким, в общем это будет, где-то, на уровне 0,5% инфляции в год», - сказал А.ЖОЛУДЬ.

Он сообщил, что, по прогнозам МЦПИ, по итогам 2009 года инфляция составит около 15%. В 2010 году эксперты ожидают 10% инфляции, но в случае выполнения рекомендаций Международного валютного фонда.

Как сообщал УНИАН, 20 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата: с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что данный закон будет ветирован Президентом Украины.

30 октября Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Справка УНИАН. В Украине инфляция в сентябре 2009 г. по отношению к августу составила 0,8%, с начала года – 9,1%, к сентябрю 2008 года – 15%, в январе–сентябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - 16,8%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).